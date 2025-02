È la terra che non smette mai di stupire, ma per scoprirne tutti i suoi segreti, questo è l’itinerario di 8 giorni che dovrai seguire nel 2025.

Otto giorni di esplorazione della cultura ibero-islamica in Andalusia, tra splendidi palazzi e suggestive moschee trasformate in cattedrali. Il viaggio di Lucia inizia a Malaga, con un volo low cost da Roma e un hotel nel centro di Torremolinos. Dopo una serata di tapas, il giorno successivo si visita Nerja e il pittoresco Frigiliana, con la sua caratteristica architettura bianca. A Granada, la magica Alhambra richiede una giornata intera di esplorazione, con cene in locali tipici. A Cordoba, la Mezquita-Cattedrale lascia senza fiato, mentre la Juderia riserva sorprese nella parte più centrale. Siviglia offre un centro vivace, con la suggestiva Plaza de España. Nel ristorante Taberna Pepe Hillo si assapora la tipica coda de toro.

Dopo una breve visita a Ronda, con il suo spettacolare ponte Nuevo e l’arena storica, si prosegue verso Setenil de las Bodegas, famoso per le sue case incastonate tra le rocce. Gli ultimi giorni a Malaga vedono un soggiorno nell’accogliente hotel El Pintor, e una visita al castello di Gibralfaro. Il Museo Picasso è imperdibile, anche se le code per l’ingresso sono lunghe. A El Palo, si possono gustare piatti locali come la Fideuà, mentre il lungomare regala momenti di relax. L’itinerario si conclude con il rientro a Roma, dopo un viaggio indimenticabile in una terra di meraviglie che continua a stupire.