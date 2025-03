È la sua rivincita su chi lo ha sempre schernito.

Il pesce Blobfish è stato recentemente eletto “pesce dell’anno”, dopo aver subito scherni per il suo aspetto poco convenzionale. Questo pesce, noto per la sua forma gelatinosa e la sua espressione triste, ha conquistato il titolo grazie a una votazione che ha coinvolto circa 5500 persone. Con 1286 voti, ha superato altri candidati, segnando una rivincita per chi è stato sempre deriso per il proprio aspetto.

Il Blobfish è un animale marino che vive a profondità elevate, tra la Tasmania, la Nuova Zelanda e l’Australia, in acque fredde dove la temperatura varia tra i 3 e i 9 gradi. Non possiede vescica natatoria, il che lo rende incapace di adattarsi ai cambiamenti di pressione quando viene portato in superficie, dove il suo corpo assume una forma molliccia. In acqua, invece, appare simile agli altri pesci, con una grande testa e pinne strette.

Nella sua vita quotidiana, il Blobfish si adagia sul fondo marino, nutrendosi di molluschi e crostacei trasportati dalle correnti, senza dover compiere sforzi per procurarsi il cibo. Non ha denti e il suo stomaco, ricco di acidi, elabora il cibo facendolo diventare una poltiglia.

La vittoria del Blobfish non è solo una rivincita personale: rappresenta anche un importante messaggio di sensibilizzazione verso le specie meno attraenti, incoraggiando il rispetto per la diversità e contro il bullismo nei confronti degli esseri viventi considerati “brutti”.