È la Rimini della Gran Bretagna: una città dove il divertimento nasconde un mare non proprio cristallino.

Sulla costa meridionale dell’Inghilterra, Brighton è una vivace località balneare, nota per la sua cultura bohèmien e definita la “Londra sul mare”. Pur non essendo famosa per la limpidezza del suo mare, Brighton attira visitatori grazie al suo mix di storia, intrattenimento e atmosfera festaiola. Il Brighton Palace Pier, costruito nel 1899, offre giochi, giostre vintage e chioschi di fish and chips. Il lungomare è sempre animato da musicisti, artisti e turisti, mentre in zona si trovano locali e pub affollati. Per chi cerca tranquillità, la vicina spiaggia di Hove è più serena, con le sue cabine colorate in stile retrò. Brighton ospita anche una spiaggia naturista, la prima ufficialmente riconosciuta nel Regno Unito.

Il quartiere The Lanes, caratterizzato da viuzze medievali, è famoso per boutique vintage e negozi di dischi, contribuendo alla sua vivace scena culturale. Brighton ha radici storiche legate alla nobiltà inglese; antecedentemente un villaggio di pescatori, ha iniziato a fiorire nel XVIII secolo grazie alle proprietà curative delle sue acque. Il Royal Pavilion, progettato da John Nash, è un esempio unico di architettura che combina stili orientali e Regency ed è una delle principali attrazioni turistiche.

Oltre alla vita notturna, Brighton offre anche panorami incantevoli, come la torre panoramica i360 e il vicino South Downs National Park. I borghi circostanti, come Lewes e Arundel, con i loro castelli medievali, sono altrettanto affascinanti. Nonostante la qualità dell’acqua del mare, Brighton continua a essere una meta irresistibile grazie al suo spirito libero e alla sua capacità di rinnovarsi.