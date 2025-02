È la prima volta in Italia

A Napoli ha aperto il primo salone di parrucchieri per cani e padroni, un’idea innovativa di Mariano Balato. Questo salone, situato nella zona di Fuorigrotta, offre uno spazio confortevole per gli animali, permettendo ai proprietari di prendersi cura di sé stessa senza doversi preoccupare del proprio cane, che non dovrà più aspettare legato all’esterno. L’inaugurazione, avvenuta l’8 febbraio, ha segnato un passo importante verso la creazione di un ambiente pet-friendly, dove gli animali possono rilassarsi su comodi cuscini e godere di luci soffuse.

Mariano Balato ha progettato questo salone pensando alle esigenze dei suoi clienti, definiti ‘balatine’, e ai loro animali domestici. I cani e i gatti presenti possono usufruire di uno spazio dedicato con prodotti per la cura del pelo, come shampoo e profumi. Questa iniziativa permette a cani e padroni di trascorrere del tempo di qualità insieme, senza separazioni forzate.

L’idea è venuta a Balato proprio osservando quanto fosse importante per le sue clienti avere un posto dove portare i propri animali in un ambiente sereno e ben curato. Il salone rappresenta non solo un luogo di bellezza per le persone, ma anche un centro di benessere per gli animali. Inoltre, è stata creata una linea di prodotti per la cura del pelo degli animali, il Kit My Pet, per garantire che anche i pelosi possano avere un pelo lucente e morbido. In questo modo, il salone unisce il benessere di cani e padroni, offrendo una nuova prospettiva nel settore della bellezza e della cura degli animali domestici.