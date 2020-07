Dua Lipa da record su Spotify: la popstar britannica di origine albanese è la prima e unica donna ad avere 4 canzoni sopra il miliardo di stream.

Dua Lipa ha raggiunto un altro grande record su Spotify. La popstar di origini kosovare e albanesi è la prima donna a raggiungere il miliardo di stream sulla piattaforma svedese con ben quattro canzoni. Un traguardo straordinario che finora non era stato raggiunto da nessun’altra grande popstar: né Beyoncé, né Lady Gaga, né Madonna, né Katy Perry. Insomma, la vera queen a quanto pare è proprio Lipa.

Dua Lipa da record su Spotify

Sono ben quattro le canzoni della popstar britannica ad aver raggiunto il traguardo pazzesco del miliardo di ascolti sulla nota piattaforma di streaming. Le canzoni che sono riuscite a permetterle questo grande traguardo sono il suo primo singolo in assoluto, New Rules, One Kiss, IDGAF e dall’ultimo album Don’t Start Now. Di seguito il video ufficiale:

Dua Lipa: dalle canzoni al look, il successo è inarrestabile

Il record raggiunto su Spotify è solo l’ultima certificazione di un successo straordinario per Dua Lipa che, seppur mediaticamente ancora meno incensata rispetto a colleghe che da anni calcano le scene, come Lady Gaga o Katy Perry, è al momento l’unica vera grande star della musica pop. Un’artista capace non solo di conquistare il pubblico con il suo look e i suoi gossip, ma anche con un album, Future Nostalgia, che ha guadagnato il plauso non solo dei fan, ma anche della critica specializzata.

Insomma, se siamo alla ricerca della nuova regina del pop mondiale, gli indizi che oggi portano verso l’artista di origini kosovare cominciano a essere davvero tanti e indiscutibili.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/dualipa/

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/dualipa/