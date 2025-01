È la piccola Svizzera dell’Abruzzo: tra parchi naturali e piste da sci, è il luogo ideale per la tua settimana bianca.

Per molti, l’inverno rappresenta avventure sulla neve e divertimenti, e Pescasseroli, nel cuore dell’Abruzzo, offre un’esperienza unica. Situata nell’Alta Valle del Sangro, circondata dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Pescasseroli è conosciuta come la “piccola Svizzera dell’Abruzzo”, ideale per una settimana bianca ricca di sport invernali come sci e ciaspolate.

La stazione sciistica di Pescasseroli vanta oltre 20 chilometri di piste, adatte a sciatori di ogni livello, dai principianti agli esperti. Tra le piste, spicca la Direttissima, una pista nera che rappresenta una sfida anche per i più audaci. Per chi preferisce lo sci di fondo, l’altopiano di Macchiarvana offre anelli immersi in una natura mozzafiato. Gli impianti moderni, come la seggiovia quadriposto Orsa Maggiore, garantiscono comodità e accesso a panorami spettacolari.

Pescasseroli vanta anche un importante legame con la sua storia e cultura. La posizione strategica del paese l’ha resa, nel tempo, un centro cruciale per mercanti e pellegrini. Il Monte Tranquillo, con il suo santuario dedicato alla Madonna Nera, è un simbolo di devozione per la comunità, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, il bosco della Difesa, con i suoi alberi secolari, è un prezioso patrimonio naturalistico, valorizzato da progetti come ARTEPARCO, che unisce natura e arte contemporanea.

La cittadina è famosa per l’accoglienza calda dei suoi abitanti e il suo centro storico. Qui si respira l’autentico spirito abruzzese, caratterizzato da tradizioni secolari e piatti tipici, come la polenta e il cinghiale in salmì, accompagnati da Montepulciano d’Abruzzo. Dopo una giornata trascorsa sulla neve, è appagante rifugiarsi in uno dei tanti rifugi, gustando zuppe calde davanti a un camino acceso.

Infine, il Parco Nazionale d’Abruzzo offre l’opportunità di esplorare una biodiversità unica. Pescasseroli rappresenta quindi la meta ideale per una settimana bianca che non ha nulla da invidiare a quelle delle famose località svizzere, combinando avventura, relax e un forte legame con il territorio.