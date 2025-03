È la migliore gita fuoriporta: tra storia, cultura e natura incontaminata, questo borgo del Lazio vi stupirà per la bellezza dei suoi paesaggi.

Situato nell’Alta Valle dell’Aniene, il borgo di Canterano è un luogo incantevole immerso nelle colline laziali, a circa un’ora di distanza da Roma. Questo piccolo paese offre l’opportunità di esplorare paesaggi mozzafiato e di immergersi in storie antiche e tradizioni locali. Canterano ha origini storiche che risalgono a secoli prima della nascita della civiltà romana, con leggende che lo collegano a popolazioni preelleniche. Fondata dai pelasgi e successivamente controllata dagli Equi, la zona ha visto una presenza umana sin dalla preistoria, come dimostrano i reperti archeologici trovati nelle vicinanze.

Il centro storico di Canterano è affascinante e caratteristico, ideale per passeggiate tranquille. Tra le attrazioni principali ci sono la Chiesa di Santa Maria e San Mauro Abate, con i suoi affreschi, e il Santuario della Madonna degli Angeli, che offre una vista panoramica sulla valle dell’Aniene. Gli amanti dell’outdoor possono esplorare numerosi sentieri per trekking e mountain bike, apprezzando la bellezza dei Monti Ruffi e del parco naturale dei Monti Simbruini. Non lontano si trovano anche le Grotte dell’Arco a Bellegra. La tradizione culinaria locale è ricca e variegata, con piatti tipici come tartufi, pasta fresca e focaccia.

Per raggiungere Canterano, il mezzo più comodo è l’auto, percorrendo la E80 o la SS5; sono disponibili anche autobus COTRAL dalla capitale. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Tivoli, ma non ci sono treni diretti verso il borgo.