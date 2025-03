È la gatta più famosa e virale del momento.

Tratta in salvo dalla sua umana, la gatta Kitty è diventata una celebrità su TikTok grazie ai suoi unici completi. Kitty, una bellissima gatta calico, è stata trovata abbandonata in un sacchetto di plastica e salvata dalla sua attuale proprietaria nel 2021. La gattina ha conquistato gli utenti di TikTok, dove il suo profilo @thejacketcat ha guadagnato popolarità grazie alla combinazione della sua dolcezza e delle sue caratteristiche estetiche rare.

La storia di Kitty è un esempio di amore e salvataggio. Cresciuta in una nuova famiglia che le ha dato affetto e cura, la gatta ha iniziato a fare la sua comparsa su TikTok, attirando l’attenzione non solo per il suo aspetto ma anche per il tono unico dei suoi miagolii, che avevano attirato la sua mamma umana in un primo momento. Gli utenti sono particolarmente colpiti dai “cambi d’abito” di Kitty, che spaziano da smoking eleganti a completi alla moda, accentuando la sua originalità e il suo charme.

Una delle recenti attrazioni della gattina è stato un costume da angelo, creato utilizzando un effetto di TikTok, che le ha permesso di partecipare a una sfilata virtuale ispirata a “Victoria Secret”. La combinazione del suo bellissimo pelo bianco, nero e arancione ha ulteriormente alimentato l’interesse degli utenti. Kitty, da gatta salvata, è quindi diventata un simbolo di eleganza e originalità nel mondo dei social media.