è la cornacchia che porta loro da mangiare

Sono rinchiusi nella gabbia per motivi di sicurezza eppure una cornacchia rivelatasi una gazza continua a portargli sempre da mangiare.

In questi primi giorni d’estate mi è capitato di assistere a un aneddoto davvero interessante. Un breve filmato ha catturato la tenera abitudine di una curiosa cornacchia di riflesso al suo incontro con dei piccoli uccelli. Dalle immagini condivise in rete sembra che i piccoli corvi siano stati momentaneamente rinchiusi all’interno di una gabbia di colore verde per ragioni di sicurezza. Nel frattempo sembra, inoltre, che – proprio in questi ultimi giorni – la cornacchia abbia deciso di rivelarsi una gazza. Ma non una gazza qualsiasi: una gazza molto altruista.

Gentile cornacchia continua a portargli da mangiare: i piccoli corvi sono rinchiusi in un gabbia

La gazza si è infatti avvicinata più volte per testare la situazione in questi giorni. Poi, una volta ritrovatasi a tu per tu con i piccoli corvi, pare abbia deliberatamente scelto di procurare loro del cibo.

Probabilmente il comportamento della gazza sarebbe dovuto dal fatto che il volatile stesse ignorando, almeno in quel momento, che qualcuno si stessa già prendendo cura dei piccoli corvi, scegliendo – allora – di diventare istintivamente il loro punto di riferimento e affidando a ciascuno di loro degli snack extra durante la giornata. Pertanto, vedendoli rinchiusi nella gabbia, la gazza si sarebbe dimostrata sin da subito in pensiero per la incolumità dei corvi tornando sistematicamente nei pressi della loro gabbia per dargli ogni giorno da mangiare.

Come si scopre osservando la sequenza di immagini, la gazza si muove con gentilezza nei dintorni della gabbia colorata e cerca – quando possibile – di recuperare del cibo da un vicino contenitore. Ogni volta, al suo arrivo, ne prende un bel po’ dalla ciotola e si avvicina alla gabbia per offrirlo ai piccoli volantini.

La cornacchia torna ogni giorno dai piccoli corvi in gabbia per dar loro da mangiare

Questo curioso circolo vizioso – rivelatosi molto simile, per alcuni versi, alla tenera amicizia nata tra un cane e una gazza – ha visto infine il premuroso volatile agire nelle vesti di protagonista dell’episodio e far divenire la clip sempre più emozionante, ad ogni istante che passava.

Da notare c’è, infine, come nonostante questi piccoli volatili dal piumaggio nero appartengano ad un’altra specie, la gazza abbia continuato a mostrare un grande interesse nei loro confronti. Quasi come se i piccoli corvi facessero parte della sua famiglia e, dunque, senza fare con ciascuno di loro alcuna distinzione.