È la coloratissima capitale delle Alpi: una città che tutti possono scoprire tra shopping e antiche meraviglie.

Un giro per i mercatini assolutamente senza barriere

Siamo andate a visitare i mercatini di Natale di Innsbruck, approfittando anche per esplorare alcune attrazioni culturali. In viaggio con mia madre e mia sorella, abbiamo trovato che in Austria girare con una sedia a rotelle non comporta molti problemi, anche se per i bagni disabili è meglio informarsi sulla chiave europea. Siamo partite da Modena, arrivando al Castello Ambras in mattinata, dove la visita si è rivelata accessibile, con solo alcune difficoltà legate a scale e a una salita. Il giardino, coperto di neve, è stato particolarmente suggestivo, e all’interno abbiamo potuto ammirare varie sale affrescate e una collezione d’armi. Non ci siamo fermate a pranzo nel ristorante del castello, preferendo qualcosa di rapido.

Dopo un breve relax in albergo, ci siamo dirette ai mercatini, dove il cibo abbondava, con tantissime bancarelle di specialità culinarie, tra cui ottimi panini con wurstel. Abbiamo poi esplorato due centri commerciali, trovando abbigliamento invernale di qualità. La sera, dopo essere tornate in albergo, abbiamo cenato nel ristorante dell’hotel.

Il secondo giorno ci siamo spostate a piedi per visitare il Palazzo Imperiale. L’ingresso dal cortile è stato semplice e abbiamo esplorato il museo dedicato a Massimiliano I d’Asburgo, con esposizioni interattive. La visita agli appartamenti restaurati da Maria Teresa d’Austria è stata interessante, sebbene la galleria dei ritratti non fosse accessibile. Abbiamo poi scoperto la Chiesa di Corte, impressionante con il suo cenotafio e le statue in bronzo commemorative. Abbiamo trascorso la restante giornata tra mercatini e negozi, concedendoci un dolce a base di torta Foresta Nera. Per cena, abbiamo prenotato all’hotel, poiché nei dintorni non parevano esserci molti ristoranti. Le decorazioni murali nella città, ispirate a fiabe tradizionali, hanno arricchito la nostra esperienza.

Il terzo giorno, prima di tornare in Italia, volevamo visitare nuovamente i mercatini, ma una nevicata ci ha costrette a cambiare programma. Abbiamo preso dello strudel da un forno e ci siamo dirette verso casa, preoccupate di affrontare l’eventuale neve sulle Alpi. Fortunatamente, la bufera si era placata una volta lasciata Innsbruck.