È la città più verde d’Europa: un vero gioiello a misura di famiglia dove scoprire musei, giardini e le “macchine fantastiche” di Jules Verne

Nantes, città verde per eccellenza e meta contemporanea, è nota per il suo legame con Jules Verne e per aver trasformato i suoi cantieri navali in un centro turistico innovativo. La linea verde di Voyage à Nantes, un percorso di oltre 20 km, guida i visitatori alla scoperta delle bellezze della città attraverso installazioni artistiche e opere d’arte contemporanea, che arricchiscono il tessuto urbano. Tra le opere più emblematiche ci sono “Nymphéa” di Ange Leccia, con proiezioni notturne nel Canal Saint-Félix, e “Jungle intérieure” di Evor, una giungla urbana creata in un cortile privato.

Nantes vanta anche oltre 1.000 ettari di spazi verdi, inclusi parchi storici e giardini contemporanei. Tra questi ci sono il Parc du Grand Blottereau, con diverse aree tematiche, e il Jardin des Plantes, che ospita oltre 10.000 specie botaniche. La mobilità in città è facilitata da efficienti mezzi di trasporto pubblico, tra cui tram e bus elettrici, e numerose piste ciclabili. Inoltre, le crociere lungo la Loira offrono un modo unico di scoprire Nantes.

Il patrimonio culturale è arricchito dalla presenza del Musée Jules-Verne, dedicato all’illustre scrittore, e da Les Machines de l’île, una straordinaria esposizione meccanica che celebra la fantasia di Verne. Tra i luoghi simbolo, il Château des Ducs de Bretagne, con il suo moderno museo, e il Musée d’Arts, che ospita opere famose, rappresentano il connubio tra storia e contemporaneità.

Il quartiere Bouffay è noto per la sua vita notturna e i ristoranti, mentre il Lieu Unique, ex fabbrica di biscotti, è un centro culturale rinomato. Un’esperienza di shopping irripetibile si può vivere al Passage Pommeraye, una galleria storica con negozi esclusivi.

Per visitare Nantes è consigliabile il Pass Nantes, che consente accesso ai trasporti pubblici e a molte attrazioni. La città è ben collegata, con voli dall’Italia e un rapido collegamento TGV da Parigi. Nantes è una meta affascinante da scoprire in ogni stagione, con un’offerta culturale ricca e variegata.