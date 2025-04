Gabriele D’Annunzio, figura fondamentale della letteratura italiana e vate dei tempi moderni, è noto per le sue innumerevoli imprese e invenzioni. Tra queste, spiccano l’impresa di Fiume, la costruzione del Vittoriale, e l’introduzione di termini come lo Scudetto. D’Annunzio contribuì anche all’invenzione del tramezzino, sostituendo il termine sandwich durante le purghe linguistiche.

Il tramezzino ha origini a Torino, in particolare al Caffè Mulassano, aperto nel 1907. Questo bar, situato in Piazza Castello, ha mantenuto uno stile Liberty autentico, attrarre clienti storici come Re Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, oltre a personalità come l’attore Erminio Macario e lo scrittore Mario Soldati. Dentro il Caffè, adornato con marmi e lampadari, il tempo sembra essersi fermato, e i clienti possono gustare tradizioni tra cui la fontanella d’acqua fresca in bronzo.

La proprietaria Angela Demichelis Nebiolo portò il sandwich in Italia, creando una fusione tra tradizione piemontese e innovazione. Tuttavia, il vero tocco distintivo arrivò da D’Annunzio, che nel 1930 coniò il termine tramezzino, rendendolo un simbolo della gastronomia italiana. Oggi, il Caffè Mulassano continua a offrire tramezzini con ripieni ricercati, come la bagna cauda e l’aragosta, mentre i visitatori possono gustare un vermouth o un Mulassano Spritz, sperimentando un’atmosfera d’altri tempi.

Il Caffè Mulassano si trova in Piazza Castello, 15 a Torino, ed è aperto dal venerdì al lunedì, con orari variabili nei restanti giorni.