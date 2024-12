È la città capolavoro del Palladio: sembra uscita da un libro di storia dell’arte, ma la sua bellezza è autentica.

Vicenza, conosciuta come la “Città del Palladio”, possiede un patrimonio artistico e culturale straordinario, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dal 1994. La città, che nel 2023 ha registrato oltre 2.264.000 presenze turistiche con un incremento del 12,7% rispetto all’anno precedente, è un vero museo a cielo aperto, ricco di opere del grande architetto Andrea Palladio, nato a Padova nel 1508. Le opere di Palladio, caratterizzate da eleganza e armonia, hanno segnato un’epoca nell’architettura occidentale.

Tra le opere più emblematiche di Palladio a Vicenza spicca la Basilica Palladiana in Piazza dei Signori, un salone multifunzionale che ospita eventi culturali e mostre d’arte, famosa per la sua imponente loggia in pietra bianca e per la vista panoramica sulla città. Il Teatro Olimpico, primo teatro coperto dell’epoca moderna, rappresenta un punto di svolta nella storia del teatro; progettato da Palladio e completato da un suo allievo nel 1585, è ancora utilizzato per spettacoli di vario genere. Villa La Rotonda, commissionata nel 1566, riflette i principi dell’architettura classica con la sua pianta simmetrica e i portici monumentali.

Oltre a queste opere, Vicenza offre un centro storico affascinante, con strade che presentano una mescolanza di stili architettonici rinascimentali, gotici e barocchi. Corso Palladio è la via principale, animata da negozi e caffè, mentre Piazza dei Signori è il cuore pulsante della città, dominata dalla Basilica e dalla Torre Bissara, alta 82 metri. Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, custodisce una ricca collezione d’arte dai dipinti rinascimentali fino al Settecento.

La cucina vicentina, un viaggio tra tradizione e autenticità, celebra i prodotti locali in piatti che raccontano la storia della regione. Tra le specialità culinarie, il baccalà alla vicentina e i bigoli con l’arna sono emblematici della gastronomia locale, mentre il formaggio Asiago e i vini come il Tai Rosso rappresentano le eccellenze enogastronomiche. I visitatori possono esplorare le cantine dei Colli Berici e le malghe dell’Altopiano di Asiago per un assaggio di tradizione e passione.