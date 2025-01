È la capitale mondiale del buon cibo: quest’anno i veri golosi dovranno assolutamente prenotare una vacanza qui.

Storicamente la Catalogna ha affascinato viaggiatori con la sua cultura, storia e paesaggi, e nel 2025 ottiene un nuovo riconoscimento: “Regione Mondiale della Gastronomia”. Questo titolo celebra la tradizione culinaria della Catalogna, unita all’innovazione e alla sostenibilità. La cucina catalana è una narrazione culturale che riflette l’armonia con il territorio. La diversità del paesaggio, dai villaggi di pescatori alle montagne dei Pirenei, si traduce in una cucina ricca e variegata, che utilizza ingredienti come l’olio extravergine d’oliva, il prosciutto iberico e il Cava.

La biodiversità della Catalogna rende ogni piatto un’opera d’arte, con ingredienti attesi come funghi selvatici e legumi locali. Grazie alla collaborazione tra produttori e chef, la Catalogna ha sviluppato un modello di turismo rigenerativo che permette ai visitatori di scoprire i sapori e le storie della regione. Riconosciuta nel 2016 come “Regione Europea della Gastronomia”, la Catalogna si afferma ora a livello mondiale.

La cucina combina tradizione e innovazione, con piatti di mare e ricette interne come stufati e arrosti. Chef di fama come Joan Roca hanno elevato la cucina catalana nel panorama gastronomico internazionale. I dolci tradizionali come la crema catalana richiamano ricordi familiari pur essendo apprezzati globalmente. Il vino, in particolare il Cava, è essenziale nella gastronomia locale.

Il 2025 vedrà eventi come la Settimana Internazionale della Regione Mondiale della Gastronomia e l’Àpat Catalunya a Barcellona, celebrando la cultura culinaria. Con tutto questo, la Catalogna si conferma la meta ideale per gli amanti del buon cibo.