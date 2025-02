È la capitale dell’ambra e delle ceramiche: nel Nord Europa c’è una città dove l’eleganza del passato è la sua carta d’identità.

Due colleghe, Valentina e l’autrice, partono per Danzica/Gdansk, una storica città sul Mar Baltico, approfittando di un impegno lavorativo. Hanno prenotato un volo con Wizz Air, spendendo circa 100€ a testa. Prima della partenza, l’autrice si informa sulla città, trovando utile il sito gdansk.inyourpocket.com. All’arrivo a Danzica, cambiano euro in zloty e si dirigono al centro in taxi, spendendo circa 60 zloty. Soggiornano al Novotel Gdansk Centrum, con una colazione abbondante e variegata.

Il primo giorno esplorano il centro storico, ammirando la Porta Verde, il fiume Motlawa e il Zuraw, la storica gru. Cenano al ristorante Zuraw, dove mangiano un piatto di pesce a buon prezzo. Il giorno seguente visitano Sopot, rinomata località turistica, e il suo molo di legno. Acquistano la Karta Turysty per viaggiare in treno e trascorrono una giornata al mare. Per cena, scelgono il ristorante Gdanska, apprezzando l’atmosfera e la cucina locale.

Il terzo giorno visitano Westerplatte in battello, un luogo simbolo della Seconda Guerra Mondiale, e pranzano al ristorante Republicka. Proseguono con una visita alla Dom Uphagena e si trasferiscono a Oliwa. L’ultimo giorno, l’autrice visita l’esposizione “Roads to Freedom”, dedicata a Solidarnosc.

Danzica si rivela una meta affascinante da esplorare in un lungo weekend. Tra consigli utili per l’acquisto di ambra e vodka, e suggerimenti sul cambio valuta, l’esperienza si conclude con la consapevolezza di aver scoperto una città ricca di storia e cultura, lontano dal turismo di massa.