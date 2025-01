È italiana la crociera più lunga del 2025: 120 notti, 46 destinazioni e 21 paesi. Ecco quanto costa e quale rotta seguirà.

Viviamo un momento storico in cui i confini del viaggio si allargano, cercando esperienze significative da ricordare. In questo contesto, la MSC Magnifica offre un’avventura senza precedenti: un viaggio di 120 notti intorno al mondo, attraversando 21 paesi e 46 destinazioni. Partendo dai porti italiani di Genova e Civitavecchia, i viaggiatori saranno condotti attraverso il Mediterraneo fino a Casablanca in Marocco, per poi proseguire verso Capo Verde e le splendide spiagge del Sud America, come Copacabana a Rio de Janeiro e Buenos Aires, famosa per il tango.

La crociera tocca anche luoghi più remoti, come le isole Falkland e Valparaiso in Cile, e prosegue verso le isole della Polinesia Francese, come Tahiti e le Isole Cook, fino alla Nuova Zelanda e all’Australia. La MSC Magnifica, con il suo design che riflette la tradizione italiana e l’artigianato Made in Italy, offre un’esperienza di viaggio lussuosa e accogliente, combinando eleganza e funzionalità.

Questa crociera è un’opportunità preziosa per immergersi in culture e storie diverse. Si potrà esplorare la cucina arabo-normanna a Palermo, visitare la maestosa Moschea di Hassan II a Casablanca e ammirare le colorate colline di Valparaíso. A bordo, oltre alla cucina italiana, sono proposte varie esperienze culinarie ispirate da tradizioni globali, con serate a tema e degustazioni enogastronomiche.

La MSC World Cruise 2025 non è solo un viaggio per trasportare i passeggeri, ma offre esperienze autentiche con escursioni nei luoghi meno conosciuti. A Tahiti, per esempio, ci sarà la possibilità di esplorare la costa orientale, mentre a Dakar si potranno visitare i mercati locali e ascoltare la musica tradizionale senegalese. Ogni meta racconta una storia millenaria, dall’architettura di Buenos Aires alle moderne strade di Melbourne, intrecciate con le tradizioni aborigene.

Per chi preferisce itinerari più brevi, MSC offre opzioni di 17 fino a 72 notti, mantenendo l’essenza del viaggio intorno al mondo. I prezzi possono superare i 10.000€ a persona, ma l’esperienza promette ricordi indimenticabili. La MSC World Cruise 2025 rappresenta più di una semplice crociera: è un viaggio che cambia la vita, aprendo le porte a nuove culture e prospettive.