È incostituzionale imporre la prova della conoscenza dell’italiano a tutti

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, riguardante l’acquisto della cittadinanza per matrimonio o naturalizzazione. La Corte ha sottolineato che la norma che impone la conoscenza dell’italiano a livello intermedio per tutti gli stranieri, senza considerare i casi di oggettiva impossibilità legati a disabilità, viola il principio di uguaglianza. In particolare, è stato rilevato che imporre lo stesso requisito linguistico a persone con gravi limitazioni alla capacità di apprendimento, derivanti da età, patologie o disabilità, crea un trattamento ingiustificato e irragionevole tra situazioni diverse. La norma non tiene conto delle reali difficoltà di apprendimento che possono avere le persone in condizioni di vulnerabilità, risultando quindi discriminatoria.

La Corte ha evidenziato che la disciplina uniforme della legge finisce per costituire un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per queste categorie di persone, contravvenendo al principio di eguaglianza. Inoltre, è stata ritenuta irragionevole perché contraria al principio “ad impossibilia nemo tenetur”, che sostiene che non si può obbligare una persona a soddisfare un requisiti impossibile, nel caso specifico la prova della conoscenza della lingua italiana a livello intermedio, per chi è oggettivamente impedito ad apprenderla a causa di una disabilità. La sentenza rappresenta così un importante passo verso un trattamento più equo e inclusivo per i richiedenti la cittadinanza.