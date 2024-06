“È incinta, il pancino è evidente” non si nascondono più, l’amata coppia aspetta un bambino

Nella vita di molte coppie l’arrivo di un bambino è un momento unico e speciale. Nell’epoca dei social, molte persone amano condividere tutti i diversi momenti della gravidanza. C’è una coppia però che, almeno per il momento, ha deciso di tenere tutto segreto. Stiamo parlando di Carolina Stramare e Pietro Pellegrini.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri aspettano il loro primo figlio

Carolina Stramare e Pietro Pellegri si sono conosciuti nel 2023 durante una serata di gala a Milano. Entrambi erano ospiti dell’evento e hanno iniziato a parlare mentre ammiravano un’opera d’arte contemporanea. Da quel momento la loro relazione è fiorita e si sono innamorati. Prima di tale incontro Pietro Pellegri, centroavanti dei Torino, ha notato per la prima volta Carolina Stramare mentre lavorava per Helbiz, la piattaforma che segue la serie B. La giovane inizialmente ha ignorato i messaggi e le avance del calciatore, ma durante la serata di gala, è scattata la scintilla.

Carolina Stramare, venticinquenne di Vigevano, in provincia di Pavia, ha vinto Miss Italia nel 2019, dopo essere arrivata in finale con la fascia di Miss Lombardia. Dopo il concorso di bellezza la giovane è stata co-conduttrice, insieme a Enrico Papi, di Scherzi a parte. Nel 2023 ha partecipato a Pechino Express insieme alla sua migliore amica Barbara Prezia.

Oggi la giovane coppia deve affrontare una nuova ed emozionante sfida. I due sono stati fotografati sulla spiaggia di Mykonos ed è evidente la pancina di Carolina Stramare. Nelle foto, pubblicate da Nuovo Tv, si vede come Pietro Pellegri tenga la mano sulla pancia della fidanzata. Negli ultimi mesi le voci su un’ipotetica gravidanza si erano fatte sempre più forti. Sul profilo social di Carolina solo foto in primo piano o che, tendono a nascondere la pancia. Ma ora la notizia sembra ufficiale, la giovane coppia di Vip è in attesa di una cicogna.