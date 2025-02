È Inarrestabile e Distruttivo: Come Stai?

Eleonora Giorgi è intervenuta nel programma “I Lunatici” su Rai Radio2, condividendo le sue attuali condizioni di salute in modo sincero. L’attrice sta combattendo un tumore al pancreas, per il quale ha già subito diversi interventi e cicli di chemioterapia. La malattia sembra progredire e, come ha rivelato il figlio, le opzioni terapeutiche sarebbero esaurite. Nonostante la difficile situazione, Eleonora ha dimostrato una straordinaria forza, sottolineando il valore dell’amore e dell’essenza della vita. Durante l’intervento ha dichiarato di sentirsi “piena d’amore” e ha invitato a riflettere sulle piccole frustrazioni quotidiane che spesso sprecano il tempo prezioso.

L’attrice ha anche espresso la sua visione fatalista riguardo alla vita e alla malattia, sostenendo di non essersi mai arrabbiata per la sua condizione. Ha raccontato di avere sempre avvertito un dialogo con una forza superiore, senza mai essere attratta da culti o religioni. Parlando della sua malattia, l’ha definita devastante, sottolineando che si è diffusa ovunque e che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. Ha rivelato di avere rimpianti per le piccole gioie quotidiane, come le passeggiate nel parco, ora rese difficili dalla sua condizione.

Infine, Eleonora ha descritto il gesto affettuoso di lasciare ai suoi figli dei regali da aprire mentre lei si sottoponeva all’operazione, dimostrando la sua dedizione e amore verso di loro, nonostante le avversità. La sua testimonianza risuona come un monito per apprezzare il tempo e le relazioni significative.