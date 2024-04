“È in gravissime condizioni” Terribile schianto in autostrada, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco: dove e cosa è successo

Nella mattinata di oggi, 23 Aprile, si è verificato un grave incidente stradale sulla A1 in direzione Bologna. Coinvolti un’automobile e due tir, con conseguenze drammatiche per il guidatore della vettura. Le immagini trasmesse dal corpo dei vigili del fuoco evidenziano l’intensità dello scontro e l’importanza dell’avvenimento.

L’uomo coinvolto, un italiano di 50 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Per il trasporto è stato necessario l’utilizzo dell’elisoccorso, data la gravità delle sue condizioni e dell’auto in cui era intrappolato. Il sinistro si è verificato sul tratto di strada tra San Giuliano e San Donato Milanese, quando la macchina guidata dall’uomo è stata prima tamponata da un autoarticolato e poi è andata contro un secondo camion, rimanendo inevitabilmente schiacciata.

Il conducente è stato estratto dalla vettura dal personale del Distaccamento di piazzale Cuoco e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale grazie all’intervento dell’elisoccorso del 118. Sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Milano, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e nel recupero dei veicoli coinvolti.

Al momento non si conoscono ancora le cause del sinistro, sul quale stanno indagando le autorità competenti. L’importante è ora concentrarsi sul recupero delle condizioni fisiche dell’uomo coinvolto e sulla sua pronta guarigione, auspicando che possa riprendersi al più presto da questa orribile esperienza.

Questi episodi rimandano sempre al complesso dibattito sulle norme da seguire prescritte dal codice della strada, ma anche alle condizioni del manto stradale e le infrastrutture italiane. Sempre al centro della discussione le operazioni di manutenzione, controllo e sicurezza delle nostre strade che, sappiamo benissimo essere in pessimo stato. Gli organi competenti devono garantire la vigilanza sulla pericolosità di alcuni tratti percorsi dagli automobilisti. Fermo restando, naturalmente, la responsabilità e la consapevolezza di tutti i cittadini per evitare episodi di questa portata.

