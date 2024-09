“È in dolce attesa” Roberta e Alessandro a Venezia l’annuncio emoziona i fan

I fan di Uomini e Donne sono in attesa di svelare l’arcano che riguarda una delle coppie più amate del programma. Pare che due ex volti del programma di Canale 5 siano in attesa di un bebè, una bellissima femminuccia.

Ecco di chi si tratta!

Uomini e Donne: bebè in arrivo per la coppia del programma?

Da qualche tempo gira un rumors secondo il quale una coppia di Uomini e Donne sarebbe in attesa di un figlio. Per il momento questa notizia non ha trovato conferma, ma nemmeno una smentita ufficiale da parte dei diretti interessati.

Studio del programma

La coppia è nata qualche mese fa all’interno del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Non si tratta di una storia facile in quanto coinvolte altre persone e molte incomprensioni. Come spesso si dice, però, l’amore vince su tutto, e ora i due sono felici di essere una coppia.

Qualche giorno fa il cavaliere e la sua dama si sono presentati sul red carpet di Venezia, evento a cui molti attori e diversi influencer stanno partecipando negli ultimi giorni. È proprio qui che il gossip di cui si mormora da tempo potrebbe essere stato finalmente risolto.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza presto genitori?

La coppia di cui stiamo parlando è proprio quella composta da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. In effetti la loro presenza a Venezia ha sollevato molte critiche, in quanto l’occasione è solitamente rivolta ad attori e celebrità.

Ad ogni modo i due sono saliti sul red carpet ed è proprio qui che si è verificato l’inaspettato. Durante la classica sfilata Alessandro ha tirato fuori dalla tasca un piccolissimo calzino rosa da neonata e l’ha porto alla sua Roberta. Lei gli ha regalato un bellissimo sorriso e poi si sono abbracciati.

Roberta e Alessandro

Roberta è quindi in attesa di una bella femminuccia? Questo non si sa ancora, in quanto la donna non ha ancora la pancia, ma potrebbe essere nelle prime fasi della gravidanza. Allo stesso modo il gesto potrebbe non rivelare la gestazione ma solo il desiderio di allargare la loro famiglia. Non possiamo far altro che attendere l’inizio di Uomini e Donne per scoprire qualche dettaglio in più su questa storia.