“È in arrivo il primo figlio” l’amatissimo attore annuncia la bellissima notizia

Ed Westwick e Amy Jackson hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio tramite un post su Instagram, condividendo la gioia con amici e colleghi. L’attore, famoso per il ruolo di Chuck Bass in Gossip Girl, ha reso nota questa novità importante nella sua vita personale. La gravidanza di Amy è stata celebrata con entusiasmo dai fan e dai colleghi, tra cui Kelly Rutherford, sua compagna di set in Gossip Girl, che ha inviato messaggi di congratulazioni.

Le immagini pubblicate sui loro profili Instagram mostrano la coppia felice e affettuosa, con il pancione di Amy ben in vista, simbolo di questa nuova avventura che stanno per intraprendere insieme. L’annuncio ha generato una serie di congratulazioni, rendendo il momento ancora più speciale per Ed e Amy.

La storia d’amore tra Ed Westwick e Amy Jackson è iniziata nel 2021, dopo un incontro al circuito di Silverstone grazie a un amico comune. Inizialmente, la coppia ha mantenuto la relazione lontano dai riflettori, ma nel 2022 hanno ufficializzato il loro legame, condividendo i momenti insieme sui social e comparendo come coppia in occasioni pubbliche.

La proposta di matrimonio è avvenuta nel gennaio 2024 durante una romantica vacanza in Svizzera, e i due si sono sposati il 25 agosto dello stesso anno in una cerimonia tenutasi al Castello di Rocca Cilento, in Italia. Ed ha descritto il loro matrimonio come un evento indimenticabile, sottolineando l’importanza di quel giorno circondati da amici e familiari. Con l’arrivo del loro primo figlio, entrambi si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro vita insieme. È importante notare che Amy è già madre di un bambino di nome Andreas Jax, avuto da una precedente relazione.

Questo annuncio ha non solo celebrato l’espansione della loro famiglia, ma ha anche riunito amici e fan in un clima di festeggiamenti, consentendo loro di condividere la gioia e di seguire l’evoluzione della gravidanza di Amy, rendendo questo momento un evento significativo per tutti.