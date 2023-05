è impossibile non piangere video

Una cavallina, stanca e anziana, ha ricevuta un’ultima sorpresa dalla sua umana prima del doloroso saluto: il video ha commosso tutto il web.

Gli animali domestici sono membri importantissimi della famiglia. L’amore che la maggior parte degli umani nutre per loro è sconfinato. Dover dire quindi addio ai propri amici a quattro zampe è uno dei compiti più dolorosi e struggenti che si possano immaginare. Così è stato ad esempio per una ragazza, Brandy Mcgown, che recentemente è stata costretta a dare l’ultimo straziante saluto alla sua dolce cavallina di nome Cricket. Prima di dirle addio per sempre, la giovane ha pensato però a un regalo speciale per salutare l’amica con la quale era cresciuta.

L’ultima sorpresa per la cavallina di trentuno anni: il video commuove il web

Il momento commovente è stato documentato in un video che, condiviso su TikTok, ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, riuscendo a conquistare in breve tempo i cuori di tutti gli utenti del web.

Il filmato è stato postato da Brandy Mcgown sul proprio profilo TikTok all’account @bran_tea. Nella didascalia che accompagna le immagini si legge quanto segue: «One final candy cane for my 31 year old mare before the hardest goodbye. I love you so much Cricket thank you for everythinh you’ve taught me and over 30 years of loving my family. Run free sweet girl». Queste le parole del testo tradotto in italiano: «Un ultimo bastoncino di zucchero per la mia cavalla di trentuno anni prima del più doloroso addio. Ti voglio così tanto bene Cricket: grazie per tutto ciò che mi hai insegnato e grazie per gli oltre trenta anni di amore che hai donato alla mia famiglia. Corri libera dolce ragazza».

Il video mostra infatti il momento in cui la ragazza dà alcuni bastoncini di zucchero alla cavallina, da sempre golosa dei dolcetti. In questo modo, la giovane ha pensato di salutare l’amica con la quale era cresciuta per ventidue anni e che aveva donato tutto il suo affetto alla sua famiglia per oltre trent’anni.

La storia di Cricket, poi, ricorda molto il commovente addio tra la cagnolina Ella e la sua umana. Il calore del sole sul muso, il rumore delle onde che si rinfrangono a riva, il profumo del mare sono stati gli ultimi ricordi della cagnetta di dodici anni di nome Ella, che, malata di tumore, ha ricevuto dalla sua proprietaria come regalo un’ultima mattinata nella spiaggia da lei tanto amata prima dell’eutanasia. La storia ricorda anche il commovente video condiviso sui social da una donna per testimoniare le ultime ventiquattro ore trascorse insieme alla sua amatissima gattina di nome Spidey, alla quale tra le lacrime e la disperazione ha dovuto dire addio. Ognuna di queste persone conserverà per sempre nel cuore il ricordo degli ultimi istanti trascorsi in compagnia del proprio amato animale domestico. (di Elisabetta Guglielmi)