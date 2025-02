È il tesoro delle Ande: in questa terra si scoprono migliaia di anni di storia, dalle montagne sopra i 5000 metri fino all’oceano

Un viaggio avventuroso in Perù, dall’Oceano Pacifico alle Ande. Il tour inizia da Lima, dove si prenotano i voli, i biglietti per Machu Picchu e gli alloggi. Dopo l’arrivo a Lima, si esplora il quartiere di Miraflores, visitando la capitale e il suo mercato locale. Il secondo giorno si visita il Museo de Oro e il quartiere artistico di Barranco, gustando il cibo locale.

Si prosegue verso Cusco, partendo da 3500 metri di altitudine. Qui si visitano siti storici come Chinchero e Moray durante un tour del Valle Sagrado. Dopo una cena a Cusco, si fa tappa ad Aguas Calientes per visitare Machu Picchu, un’esperienza emozionante.

Il seguente giorno è dedicato alla Rainbow Mountain, optando per la meno affollata Palcoyo. Si sale a 4900 metri e si cammina tra panorami mozzafiato. Dopo il ritorno a Cusco, si prosegue verso Arequipa, esplorando la città e il monastero di Santa Catalina, prima di recarsi alla Laguna de Salinas per un tour panoramico.

Il viaggio continua a Ica e Huacachina, dove si attraversano le dune in un’escursione entusiasmante. Successivamente, ci si dirige a Paracas per visitare le Isole Ballestas e la Riserva Naturale. Infine, si torna a Lima per gli ultimi acquisti e un’ultima cena.

Con emozioni intensi e ricordi indelebili, i viaggiatori riflettono sulla bellezza e sulla cultura del Perù, promettendo di tornare in questo paese ricco di meraviglie.