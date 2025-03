È il quartiere storico della città: fabbriche e sinagoghe, tra i suoi vicoli si rivive la tragedia dell’Olocausto

Oggi esploriamo Kazimierz, l’antico distretto ebraico di Cracovia, un luogo ricco di storia e cultura. Situato vicino al centro storico, Kazimierz è un simbolo della memoria della grande comunità ebraica che un tempo abitava la città, le cui tracce si intrecciano con le tragiche conseguenze dell’Olocausto. Passeggiando per le antiche vie, si respira un’atmosfera unica, dove passato e presente si fondono. Il cuore del quartiere si trova in Plac Nowy, la Piazza Nuova, un centro vitale dove le tradizioni culinarie, come la zapiekanka, si mescolano con l’artigianato locale. In Ulica Szeroka si trovano importanti edifici ebraici, tra cui la Vecchia Sinagoga, il più antico luogo di culto ebraico della Polonia, che oggi ospita un museo dedicato alla cultura e storia ebraica.

Kazimierz porta le cicatrici di una storia dolorosa: prima della Seconda Guerra Mondiale, la comunità ebraica contava circa 65.000 persone, ma le deportazioni naziste la ridussero drasticamente. Oggi, visitando il quartiere, è possibile anche esplorare il vicino Podgórze, dove si trovava il ghetto ebraico. La Piazza degli Eroi del Ghetto ricorda la sofferenza della comunità con un’installazione evocativa di sedie di metallo. Non lontano, la Fabbrica di Schindler si è trasformata in un museo interattivo che racconta la storia di chi ha sovvertito il destino dei perseguitati.

Kazimierz, dopo anni di abbandono, ha vissuto una rinascita dagli anni ’90, diventando un centro culturale vibrante con eventi come il Festival della Cultura Ebraica. Oggi offre una scena gastronomica vivace, con caffè storici e ristoranti che combinano cucina polacca e kosher, rendendolo un luogo affascinante dove il passato continua a vivere nel presente.