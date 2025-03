È il primo in Italia e aprirà a breve.

Un’iniziativa pionieristica in Italia è l’apertura del primo ospedale veterinario gratuito a Roma, attesa da anni. I lavori sono ufficialmente iniziati grazie a un progetto voluto dal Campidoglio, che segna un’importante svolta per la Capitale e il Paese. L’ospedale sarà inaugurato nel 2027, con un investimento di circa 6,5 milioni di euro, situato nell’area del Canile della Muratella. La cerimonia di inaugurazione del progetto si è tenuta il 26 febbraio 2025 alla presenza di importanti figure istituzionali.

La struttura coprirà circa 916 metri quadrati e sarà divisa in tre aree principali: il pronto soccorso e l’infermeria, le sale operatorie e i servizi complementari. Il pronto soccorso sarà il cuore operativo, affiancato da ambulatori, sale visita e spazi per esami diagnostici. Le sale operatorie saranno dotate di attrezzature moderne, e ci saranno aree per la degenza post-operatoria e terapia intensiva.

Nei primi mesi, l’assistenza sarà disponibile per gli animali delle strutture comunali, per poi estendersi a famiglie a basso reddito, in particolare per chi ha adottato cani o gatti dai canili comunali. Un tavolo tecnico, composto da diverse istituzioni e realtà accademiche, garantirà una gestione efficiente della struttura. L’Ordine dei Medici Veterinari di Roma fornirà supporto scientifico e professionale. Questo progetto si propone di rispondere alle esigenze di proprietari di animali in difficoltà economica, contribuendo al benessere degli animali e alla loro protezione.