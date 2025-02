È il piccolo Colorado della Provenza: tra rocce ocra e paesaggi di desolata bellezza, ti sembrerà di essere negli Stati Uniti

Tra le colline del Luberon in Provenza si trova Rustrel, un villaggio circondato da vigneti e uliveti, famoso per il suo patrimonio geologico: il Colorado Provenzale. Questo antico sito di estrazione dell’ocra presenta spettacolari formazioni rocciose e un paesaggio che ricorda i deserti americani, con tonalità di rosso vive che si alternano al verde delle pinete e all’azzurro del cielo. Le rocce assumono forme bizzarre, rendendo il luogo simile a una galleria d’arte naturale, mentre percorsi escursionistici come il Circuito del Sahara e il Sentiero dei Belvedere offrono panorami mozzafiato.

La Provenza, milioni di anni fa, era un’area sabbiosa circondata dal mare, ma con il ritirarsi delle acque si è formata un’alta concentrazione di minerali, dando vita alle incredibili variazioni cromatiche delle rocce. L’intervento umano, iniziato in epoca romana, ha trasformato il paesaggio attraverso l’estrazione dell’ocra, un processo che ha raggiunto il culmine nel XIX secolo, quando Rustrel divenne un importante centro minerario. Con il declino dell’industria mineraria nel XX secolo, la natura ha ripreso il sopravvento, trasformando le cave in un paradiso per escursionisti e fotografi.

Oggi, Rustrel è non solo l’accesso al Colorado Provenzale, ma anche un borgo ricco di storia, con attrazioni come il Castello del XVII secolo e la Chiesa di Nostra Signora degli Angeli. Il sito è aperto tutto l’anno con accesso regolamentato. È anche un punto di partenza per esplorare il Parc Naturel Régional du Luberon, offrendo un’esperienza unica a contatto con la natura e la storia locale.