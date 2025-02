È il parco divertimenti che rende felici anche gli adulti, e si trova alle porte di una delle città più belle del mondo.

Un viaggio natalizio a Disneyland Paris e Parigi offre emozioni per adulti e bambini. Disneyland si presenta con un parco vasto, con il 90% delle attrazioni visitabili in un giorno e mezzo; tra le più popolari ci sono Pirati dei Caraibi, Peter Pan e Buzz. Gli Studios, più piccoli, sono dedicati a temi Marvel e Cars, con attrazioni come Ratatouille e Spiderman. I biglietti per due giorni costano 448€ per due persone, con ingresso gratuito per i bimbi sotto i 3 anni. È consigliato scaricare l’app per monitorare le code e portare un caricabatterie portatile. Le parate sono programmate nel pomeriggio e lo spettacolo serale offre giochi di luci e fuochi d’artificio.

Parigi, pur essendo grande e senza un centro definito, incanta durante il periodo natalizio. La metropolitana è essenziale per muoversi, visto che i trasporti possono risultare scomodi con un passeggino. Il costo della vita è elevato ma non significativamente diverso da Milano. Per il volo si è optato per Easyjet, mentre gli hotel scelti sono Ibis Budget a Marne la Vallée (€330) e Mercure Paris Alésia (€549).

Il viaggio inizia con l’arrivo a Disneyland, dove si soggiorna vicino al parco per comodità. Il secondo giorno è dedicato a Disneyland, il terzo agli Studios, mentre gli ultimi giorni esplorano Parigi, con visite a Notre Dame, Louvre e Montmartre. Infine, l’ultima giornata culmina con la visita alla Torre Eiffel e un battello sulla Senna. Il soggiorno si conclude con il rientro in Italia.