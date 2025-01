È il paese migliore dove andare in pensione: ci sono i grattacieli, ma non è New York (e si vive con molto meno)

Avvicinandosi con un aereo alla litoranea di Panama, si viene accolti da uno scenario quasi surreale: una skyline scintillante che si riflette nel Pacifico, simile a Manhattan ma con un’atmosfera più esotica e rilassata. Panama sorprende per la sua varietà, dai grattacieli ai piccoli villaggi costieri, offrendo un ritmo di vita diverso, più autentico ed economico. Questo paese centroamericano è considerato un’opportunità unica per una pensione di lusso, grazie a una capitale vibrante e cosmopolita, a centri balneari da sogno e città di montagna con un clima mite. Vivere a Panama con tutte le comodità è possibile con 2400 dollari al mese, e con 2900 si può accedere a lusso ineguagliabile. Panama occupa il primo posto nel Global Retirement Index 2025, grazie anche alla facilità di ottenere la residenza e ai vantaggi per i pensionati, come sconti significativi.

Oltre alla modernità, Panama custodisce un patrimonio storico e culturale, con il celebre Canale di Panama simbolo di progresso e connessione globale. Villaggi come Boquete offrono un’esperienza di vita autentica e semplice, attraendo una crescente comunità di expat. La capitale e altre località balneari, come Coronado, offrono spiagge idilliache e attività sportive a costi accessibili. Il clima è favorevole, con temperature tra 24 e 31 gradi Celsius. Il visto per pensionati è facilmente ottenibile e consente accesso a numerosi vantaggi. Panama emerge per la qualità della vita, invitando a godere del paesaggio e della cultura locali. Per chi cerca una nuova residenza in pensione, Panama è senza dubbio la scelta ideale.