È il nuovo album di Myss Keta. A Vanity Fair si apre fra amore, figli e maschere.

Myss Keta è tornata oggi con un nuovo album, il cui titolo inusuale riflette la sua volontà di esprimere un punto di vista originale e personale. In un’intervista a Vanity Fair, ha discusso vari aspetti della sua vita, incluso l’amore, dichiarando di essere innamorata di molte cose, in particolare di se stessa. Riguardo alla maternità, ha affermato di essere concentrata sulla sua carriera e di sentire di essere già madre di tutti i suoi fan, i “ketamini”.

La maschera che Myss indossa è un simbolo della sua arte: per lei, esiste solo con essa. Ha spiegato che la maschera rappresenta la sua autenticità e le permette di esplorare qualsiasi possibilità. Inoltre, ha riflettuto sul ruolo delle maschere nella storia umana, sottolineando come queste siano strumenti per liberare sé stessi. Ha citato le maschere degli attori dell’antica Grecia e quelle tradizionali di carnevale come esempi di come le sofisticazioni possano aiutare a esprimere la propria identità.

Myss Keta ha anche parlato della pressione che sente per adattarsi agli standard del mondo della musica. Ha condiviso che quando si presenta con un personaggio così peculiare e divisivo, la richiesta di omologarsi ai percorsi già tracciati è forte. Anche se nessuno glielo ha mai detto esplicitamente, ha percepito una spinta sottile a rendersi più accessibile e comprensibile per il pubblico.

Riguardo a Sanremo, evento in cui ha partecipato come ospite nel 2020 insieme a Elettra Lamborghini, Myss ha spiegato che quest’anno non si è proposta. Crede fermamente che un festival come Sanremo meriti di essere affrontato con il brano giusto, che pur rispettando la tradizione sanremese non snaturi la propria essenza. Ritiene che l’autenticità nell’arte sia fondamentale e che il vero successo derivi dall’essere fedeli a se stessi.

In sintesi, Myss Keta utilizza la sua musica per esprimere la sua individualità, riflettendo su amore, identità e le pressioni del mondo esterno, rimanendo sempre fedele a ciò che è.