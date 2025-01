È il luogo ideale per trascorrere una giornata immersi nella storia: in provincia di Piacenza si trova il borgo-museo dell’Emilia-Romagna.

Una passeggiata nel borgo di Castell’Arquato offre un’esperienza ricca di storia e bellezze paesaggistiche. Situato in provincia di Piacenza, Castell’Arquato è considerato uno dei Borghi più belli d’Italia e si trova a circa un’ora e mezzo di auto da Reggio Emilia, rendendolo facilmente accessibile. Durante le festività natalizie, è un’ottima destinazione per una visita.

All’arrivo, è possibile parcheggiare gratuitamente all’ingresso del borgo, nei pressi del fiume. Iniziamo la nostra esplorazione imboccando una via che ci conduce verso il centro storico. Tra le prime attrazioni, notiamo il Torrione Farnese, una torre del XVI secolo che affascina per la sua imponenza e la sua storia. Continuando, incontriamo il Palazzo del Duca, di origine duecentesca, e il Palazzo Stradivari, entrambi non visitabili ma visibili dall’esterno e circondati da un’atmosfera storica. Proseguendo, arriviamo alla piazza Monumentale, fulcro del borgo, dove si trovano il Palazzo del Podestà, sede dell’enoteca comunale, la Collegiata chiesa di Santa Maria e la Rocca Viscontea.

Decidiamo di visitare la Rocca, il cui costo d’ingresso è di 5€. Varcato il ponte levatoio, ci immergiamo nella storia medievale con mostre all’interno e panorami che regalano fantastiche opportunità fotografiche. Nella piazza, ci scattiamo alcune foto, dato che ogni angolo è pittoresco. Passeggiando, notiamo l’Ospedale Santo Spirito, riconoscibile dal suo dipinto.

Arriva l’ora di pranzo e optiamo per un piccolo locale dove assaporiamo panini e taglieri, perfetti per un pasto veloce ma gustoso. I prezzi dei panini variano da 4 a 8 euro, a seconda delle versioni. Dopo pranzo, continuiamo a esplorare il borgo, scoprendo scorci suggestivi e decidendo di visitare i tre musei locali: il Museo della Collegiata, il Museo Geologico e il Museo Luigi Illica. Durante la passeggiata, incontriamo anche lo scultore Ivo Casana, che ci invita a visitare la sua mostra.

Infine, prima di tornare all’auto, ci fermiamo a gustare un gelato nella Gelateria Fiori di Zucchero, un dolce finale per una giornata immersa nella bellezza e nella cultura di Castell’Arquato.