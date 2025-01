È il borgo che segna l’ingresso nella regione più piccola d’Italia: il suo antico castello è un vero capolavoro di ingegneria.

Il comune di Bard, situato nella Valle d’Aosta, è il borgo più piccolo della regione ed è caratterizzato dal suo imponente forte. Con meno di 100 abitanti, Bard è un antico gioiello medievale che offre un’atmosfera suggestiva attraverso le sue stradine lastricate e le case in pietra, molte delle quali sono classificate come monumenti nazionali. Tra i punti d’interesse ci sono Casa Challant e Palazzo Nicole, quest’ultimo presenta ancora segni dell’assedio napoleonico del 1800. Bard è famoso per la sua ricca storia, visibile in ogni dettaglio architettonico, e per eventi come il Marché au Fort, che celebra la gastronomia valdostana.

Il Forte di Bard, costruito nel XIX secolo e con radici storiche che risalgono al 1034, rappresenta un capolavoro di ingegneria militare. La sua struttura difensiva ha resistito a eventi significativi, tra cui l’assalto napoleonico. Ricostruito per volere di Carlo Felice di Savoia, il forte è accessibile tramite ascensori panoramici che offrono spettacolari viste sulla valle. Oggi, ospita mostre e musei come il Museo delle Alpi e il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere, oltre a raccontare storie delle sue antiche prigioni.

Bard è inserito in un contesto naturale straordinario, lungo la Via Consolare delle Gallie, con reperti romani visibili. Le incisioni rupestri e le Marmitte dei Giganti aggiungono ulteriore fascino al paesaggio. Vicino a Bard, il borgo di Hône, con le sue aree verdi e chiese, merita una visita. La zona offre anche numerosi sentieri per gli amanti del trekking, rendendo Bard una meta ricca di cultura e bellezze naturali.