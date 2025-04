È il borgo che resiste agli acciacchi della storia | Turisti per Caso

Lucchio è una frazione dei Bagni di Lucca, un paesino medievale che si trova su una roccia, a 780 metri sul livello del mare, circondato da boschi di castagni. Questo piccolo abitato, che conta poco più di cinquanta abitanti, è noto per le sue castagne e per il suo carattere “verticale”, tanto che si narra che le donne usassero sacchetti per evitare che le uova cadessero. Situato a 18 km da Bagni di Lucca, Lucchio è parte del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, dedicato alla preservazione di luoghi storici. Il paese, circondato da sentieri perfetti per il trekking, offre panorami mozzafiato sull’Appennino di Pistoia e sulla Piana di Lucca.

Lucchio ha una storia militare significativa: nel 1437, durante una guerra contro Firenze, fu difeso da due giovani donne, Anastasia di Martino e Lucia di Nicolao, che riuscirono a catturare il comandante traditore, evitando la conquista fiorentina. Per il loro coraggio, la Repubblica di Lucca premiò Lucchio nel 1441, riducendo i tributi e assicurando la sua economia, già in difficoltà. La chiesa di San Pietro e i resti della Rocca, pur rimanendo testimonianza della storia medievale, non hanno mantenuto intatta la loro bellezza a causa di ristrutturazioni nel Seicento e nell’Ottocento. Nonostante le sfide del passato, Lucchio rimane una perla del tempo, intrappolata nella sua atmosfera storica e nel suo paesaggio idilliaco.