È il 1991 quando John Grisham dà alle stampe “The firm”, “Il socio”: Mitch McDee…

È il 1991 quando John Grisham dà alle stampe “The firm”, “Il socio”: Mitch McDeere, giovane avvocato di belle speranze, smaschera i crimini dello studio legale Bendini di Memphis. È il 2023 quando esce “Lo scambio”: Mitch McDeere non è più così giovane, e il caso che gli capita in mano è di interesse nazionale. John Grisham riporta in libreria l’indimenticabile protagonista de “Il socio”, il legal thriller campione di incassi che ha lanciato la sua straordinaria carriera.

✈️ Da New York a Roma, passando per Londra, Ginevra, Tripoli, Istanbul, Grand Cayman e Marrakech, #JohnGrisham conduce il lettore in un viaggio adrenalinico attraverso i continenti in un pericoloso conto alla rovescia.