“E’ identico a quello di Chiara”Fedez presenta Silvio alla dolcissima Vittoria

Per alcune personalità il fatto che si parli di loro può significare tutto e, anche se in qualche circostanza possono sembrare contrariati, la verità è che non ci potrebbe essere “benzina” migliore per certe tipologie di attività.

Per quel che riguarda la riscossa social uno degli esempi più emblematici è ormai da anni quello di Chiara Ferragni che, dopo essere convolata a nozze, ha involato anche l’ex rapper, ormai più influencer ed imprenditore che cantante, verso tale tipo di attività. Sono proprio loro ad interessare ancora maggiormente il web, anche o forse di più adesso che le loro strade si sono separate, una separazione fatta anche di frecciatine velate o meno come l’ultima mossa di Fedez, considerata da molti più provocatoria che altro.

Fedez porta a casa Silvio e il video dell’incontro con Victoria fa boom di visualizzazioni!

Dopo la separazione il rapper milanese ha trovato una nuova sistemazione con tanto di stanze piene di giochi per i suoi bambini, quello che mancava nella nuova casa era però il cane di famiglia, visto che Paloma, il Golden Retriever da poco acquistato dai due, dopo la separazione è rimasto in casa con Chiara ed i bambini. Fedez aveva già espresso il desiderio di poter vedere di più la sua cucciola, a quanto pare però l’affido per quel che riguarda i cani resta complicato, è così che per riempire l’assenza ha optato per l’acquisto di un nuovo cane, pressoché identico a Paloma, solo che maschietto e di nome Silvio. Per molti tale scelta è sembrata essere una provocazione, ma in tutta probabilità la verità è che l’esperienza con Paloma aveva soddisfatto il cantante che ha così deciso di proseguirla con un cane della stessa razza.

Virale è diventata la presentazione di Silvio a Victoria, soprattutto anzi la reazione della piccola che, vedendolo salire sul divano, ha esclamato un iconico “Silvio non si fa!”. Una frase che ha scatenato per prima l’ilarità di papà Federico che ha deciso di postare subito il video tramite il suo account Instagram. Una mossa genuina in fondo, che però non è stata vista nella stessa maniera da molti internauti, contrariati dall’apparente strumentalizzazione della ormai ai danni degli animali portati in casa loro.

La verità, ad ogni modo, è che sia a Silvio che a Paloma sicuramente non mancano tutti i comfort che ogni cane vorrebbe, così come l’amore dei loro padroni e soprattutto dei bambini di casa, ormai lontani dai social e certamente aiutati anche dai loro amici a 4 zampe a vivere al meglio questo momento di separazione dei loro genitori.