E-Globe verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 22 milioni

– E-Globe, società attiva nella fornitura di impianti termoidraulici e di condizionamento innovativi ed ecosostenibili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 22 milioni di euro 22,5 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe, dopo aver raccolto 4,7 milioni di euro 5,2 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe. Il prezzo di collocamento è pari a 1,65 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza 1,65-1,80 euro per azione.

Il flottante è pari al 21,34% 23,08% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe. Sono presenti 4.500.000 Azioni a Voto Plurimo 3 voti per ciascuna azione, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità del socio Ecan Holding S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.

L’azionariato post-quotazione prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe vede Ecan Holding S.r.l. riconducibile a Antonietta Lucente all’89,39% dei diritti di voto e al 78,66% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; Invitalia S.p.A. in qualità di soggetto gestore di Fondo Cresci al Sud al 3,39% dei diritti di voto e al 6,82% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni.

Il consiglio di amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, è composto da 7 membri: Michele Mingrone Presidente e Amministratore Delegato; Pietro Sculco Consigliere delegato; Christian Ventrucci Consigliere delegato; Vincenzo Oliverio Consigliere; Miriam Pugliese Consigliere; Ornella Carleo Consigliere Indipendente; Antonio Riccio Consigliere Indipendente.

La data di rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 7 agosto 2023, mentre la data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per il 9 agosto 2023. La quotazione è a cura di Integrae SIM Euronext Growth Advisor.