è giusto dargli da mangiare per tranquillizzarlo?

Ti stai chiedendo se sia giusto avvicinare un cane timido o pauroso con del cibo per tranquillizzarlo? Scopriamo nel seguente articolo se è giusta questa abitudine.

Con il tempo e attraverso vari studi siamo giunti alla conclusione che per addestrare il proprio amico a quattro zampe dobbiamo utilizzare il rinforzo positivo.

Quest’ultimo consiste nel dare alla propria palla di pelo un premio (bocconcino) ogni qualvolta faccia ciò che gli venga chiesto, per esempio di stare seduto, di dare la zampe ecc…

Tuttavia dando del cibo ad un amico peloso impaurito o timido potremmo ottenere una reazione diversa dal solito, potremmo infatti persino spaventare di più il nostro amico a quattro zampe.

A tal punto la domanda sorge spontanea: “E’ giusto oppure no avvicinare un cane timido o pauroso con il cibo?”. Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Cane pauroso o timido: è giusto tranquillizzarlo dandogli del cibo?

Prima di comprendere se sia giusto o meno tranquillizzare un cane pauroso e timido con del cibo, dobbiamo comprendere che “valore” ha per la palla di pelo il cibo.

E’ risaputo che il cibo è un fattore molto importante per un amico a quattro zampe, tuttavia non tutti i cani sono uguali. Infatti alcuni amici pelosi potrebbero avere interesse verso il cibo “dimenticandosi” dei fattori che gli fanno paura, mentre altri potrebbero aver così paura da perdere interesse nel cibo.

Un altro fattore da considerare, è l’utilizzo del cibo. Solitamente siamo abituati ad offrire dei premietti ai nostri amici a quattro zampe per avere qualcosa in cambio, in quanto gli chiediamo di eseguire un comando.

Tuttavia spesso, utilizzare tale fonte in un altro modo potrebbe essere davvero utile per tranquillizzare un cane impaurito o timido. Non dimentichiamo che i cani hanno paura perché non hanno fiducia in noi e per acquistare tale fiducia potremmo utilizzare il cibo in diverse situazioni. Vediamole qui di seguito.

Per ridurre le distanze

Il cibo può essere un ottimo elemento per far sì che il nostro amico a quattro zampe pauroso o timido possa fidarsi di noi. Infatti il primo passo per una buona relazione uomo-cane è proprio avere una fiducia reciproca.

Quindi utilizzando del cibo (magari il preferito di Fido), potremmo avvicinarci al cane e ridurre così le distanze. Tuttavia nel momento in cui Fido si avvicina a noi, non dobbiamo accarezzare la palla di pelo o fare qualsiasi cosa che possa spaventarlo e fargli perdere la fiducia in noi. Ma dobbiamo aspettare e avere pazienza prima di poterlo coccolare.

Per esplorare luoghi

Il cibo può essere molto utile quando ci troviamo nella situazione in cui il nostro amico a quattro zampe evita di entrare in un luogo nuovo, che sia una stanza nuova ma anche un trasportino.

Annusando il premio fino dentro la stanza nuova, il nostro amico peloso potrebbe essere incoraggiato dal ricevere una cosa buona ad entrare nella stanza senza paura.

Tuttavia è molto importante che in tale stanza non vi sia nulla di imprevisto che possa spaventare Fido, come per esempio un forte rumore.

Per comprendere lo stato emotivo di Fido

Sebbene possa sembrare strano, il cibo può farci capire anche come emotivamente sta il nostro amico a quattro zampe. Infatti se in determinate situazioni il nostro amico peloso smette di mangiare ciò che gli offriamo, molto probabilmente in quel momento c’è qualcosa che lo mette a disagio.

Per comprendere il disagio del nostro amico peloso, basta semplicemente osservare dopo quanto tempo quest’ultimo ricomincia a mangiare. Se Fido per molto tempo non mangia, molto probabilmente avrà avuto un impatto emotivo molto forte.