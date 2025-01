È giusto candidarne almeno due, gap da colmare

La deputata del PD, Laura Boldrini, ha argomentato l’importanza di garantire parità di genere nella selezione dei giudici costituzionali in vista della convocazione delle Camere. Boldrini, ex presidente della Camera dei deputati e terza donna a ricoprire tale carica, ha sottolineato che la Corte costituzionale dovrebbe avere una composizione che rifletta la parità di genere. Ha ricordato che Marta Cartabia è stata la prima donna a presiedere la Corte nel 2019, un traguardo significativo ma arrivato con grande ritardo.

Durante la XVII legislatura, Boldrini ha dedicato grande impegno alla promozione dei diritti delle donne, ad esempio allestendo la Sala delle donne a Montecitorio, un luogo che celebra le donne che hanno contribuito all’evoluzione del Paese, mentre una cornice senza volto simboleggia la mancanza di donne in cariche elevate come quella di presidente della Repubblica. Ha affermato che, sebbene le competenze degli uomini siano indubbie, è fondamentale utilizzare ogni occasione, incluso il prossimo appuntamento, per riflettere sulle questioni di parità di rappresentanza.

Boldrini ha evidenziato che il ritardo culturale del Paese, riguardo alla rappresentanza femminile, non è giustificabile, poiché ci sono molte donne competenti in vari ambiti che non sono visibili o note per via di un sistema che non consente loro di emergere. Ha quindi sottolineato che le donne capaci esistono e che è necessario colmare il divario di rappresentanza.