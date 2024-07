È finita per sempre” Amore finito tra la coppia Vip, lui lo annuncia sui social e rivela: “Sono successe cose gravi

In mezzo ai tanti mesi turbolenti per la coppia, ci sono state anche diverse situazioni tese e preoccupanti per i due.

L’ex partecipante di Temptation Island ha da poco rivelato sui suoi canali social che la relazione con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è definitivamente finita. Non c’erano molti sospetti su questa fine improvvisa della relazione, dati anche i momenti complicati vissuti recentemente e insieme dalla coppia Vip.

Lo scorso anno, però, la coppia aveva già vissuto una crisi, poi superata decidendo insieme di dare una nuova chance al loro amore. Così, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci avevano continuato a darsi la possibilità di stare insieme e vivere il proprio amore nel migliore dei modi. In mezzo a questi (tanti) mesi turbolenti per la coppia, ci sono state anche diverse situazioni tese e preoccupanti.

Su tutte, le numerose operazioni di Francesco Chiofalo, tra cui, le più eclatanti, quella per cambiare la colorazione degli occhi, fortemente criticata. Recentemente, invece, l’annuncio da parte dell’ex Temptation Island di ricorrere (“quando sarà legale”) all’operazione che consente di allungare le gambe guadagnando qualche centimetro di altezza. L’influencer era stato sostenuto poche settimane fa durante un momento di crisi per la propria salute, dato anche il ricovero urgente subito.

“Io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono accaduti eventi molto gravi che al momento non mi sento di condividere, forse lo farò più avanti”, afferma Chiofalo a proposito di questa fine che ha scioccato tutti i follower della coppia.

Non finisce qui la comunicazione nel video in cui Chiofalo si sfoga la delusione per questa storia. “Nel corso degli anni ci sono stati molti retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo, la nostra separazione è avvenuta in termini molto negativi. Posso solo dire che ho sempre dato il massimo per far funzionare la relazione e non ho rimpianti”.

In aggiunta, Francesco Chiofalo ha accompagnato il video in cui ha annunciato la rottura con Drusilla con la seguente malinconica didascalia: “Tutte le cose finiscono. Vi chiedo di rispettare questo momento difficile per entrambi. Un’ulteriore amarezza in tutta questa situazione è che ci siamo lasciati in pessimi rapporti.”