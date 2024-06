“È finita, lui mi ha tradita” la Vippona annuncia la fine del suo matrimonio sui social

“Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”, questo lo statement definitivo della stilista che non lascia spazio a ripensamenti.

Separazione clamorosa nel mondo dell’alta società italiana. La coppia che si conosceva praticamente da quando erano due giovanissimi ha deciso di finirla qui. Lei, la stilista bolognese, ha rivelato la notizia rispondendo a dei commenti sul suo profilo Instagram che chiedevano che fine avesse fatto il marito.

Tutto arriva alla luce grazie a una semplice richiesta di un utente ha chiesto: “Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?”. La stilista non esita a rispondere, così Elisabetta Franchi ha rivelato di aver chiuso con il compagno Alan Scarpellini. Stando alle parole dirette scritte in risposta ai follower della Franchi, i due sembrano essersi separati.

Franchi, che aveva appena condiviso una foto con l’amica Greta Borrelli a bordo di una Porsche, ha anche scritto: “La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica”. Insomma, la vita continua anche dopo certe delusioni. Ha spiegato, a proposito della “fine” del compagno, che non era decisamente un problema di salute ma di coppia:

Si è innamorato di un’altra donna. Peccato che non abbia voluto dirmelo, ma l’ho scoperto io. Allora, buona vita.

La stilista ha risposto in modo schietto anche ad altri commenti. Una persona le ha chiesto se Scarpellini fosse suo marito o solo il compagno, aggiungendo anche come tutte le donne dovrebbero seguirne l’esempio. La stilista ha voluto chiarire che non era il marito “per fortuna”, citandola testualmente. La coppia ha avuto un bellissimo bambino insieme, “il nostro Leone”, afferma Franchi.

“Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo”, questo lo statement definitivo che non lascia spazio a ripensamenti o dubbi sulla relazione. Con queste parole, ha chiarito che la decisione di terminare la relazione è stata sua.

La coppia stava insieme da 15 anni e ha avuto un figlio, appunto Leone, spesso presente nelle loro foto sui social. Entrambi avevano relazioni precedenti importanti: Scarpellini ha avuto già una figlia, Martina, e Franchi, anche lei, un’altra figlia, Ginevra, che ha compiuto 16 anni lo scorso ottobre. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della coppia ma certe parole arrivano forte e chiaro al pubblico.