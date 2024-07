“È finita” L’amatissimo volto di Uomini e Donne torna single: lo ha annunciato così

Un’altra coppia di Uomini e Donne ha deciso di rendere nota la notizia della fine della loro storia d’amore. L’annuncio ha lasciato tutti di stucco in quanto i due sembravano essere davvero molto affiatati tra di loro. Che cosa è successo?

Uomini e Donne: addio all’amatissima coppia nata nel programma

Qualche ora fa una delle coppie più amate del talk show di Canale 5, Uomini e Donne, ha raggiunto con grande dispiacere il capolinea. Una ragazza che ha preso parte a una delle ultime edizioni del programma ha infatti annunciato la fine della sua relazione con il suo fidanzato.

Scoprire la relazione tra questi due personaggi non era risultato molto facile, in quanto si sono nascosti a lungo. Con il tempo però il sospetto si è palesato, in quanto i due hanno cominciato a pubblicare le stesse foto nello stesso momento.

Da qui la decisione di ammettere l’esistenza di un dolce sentimento e la volontà di rimettersi in gioco dopo aver subito un brutto colpo basso in amore. Di chi stiamo parlando? Dalla bocca di chi sono uscite queste parole.

I due ragazzi si sono lasciati: la tristezza nei fan della coppia

La coppia di cui stiamo parlando era quella che vedeva come membri Beatriz D’Orsi e Bernardo Vegni. In molti erano contenti per la nascita di questo amore, in quanto si trattava di una nuova occasione per la ragazza dopo la pesante delusione vissuta per colpa di Brando.

A rivelare la fine di questa relazione la bellissima ragazza, che ha quindi deciso di informare tutti i suoi fan ricorrendo ai social. Poche parole ma dirette e coincise, parole che non lasciano spazio ad eventuali fraintendimenti. Rispondo a tutti: sono single. E nessuna frequentazione al momento.

Che cosa sarà successo di così irreparabile da far prendere ai due innamorati questa decisione?