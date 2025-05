È FINITA LA PACE: MARRACASH e il Suo Visual Album

Marracash presenta il visual album di “È FINITA LA PACE” su YouTube, offrendo un’esperienza che fonde musica e immagini. Diretto da Chiara Battistini e Giulio Rosati, con la direzione creativa di Battistini, il progetto arricchisce ogni traccia del disco attraverso una narrazione visiva che amplifica l’impatto emotivo dei brani. Il concetto centrale è la “bolla”, attraverso cui Marracash osserva il mondo, gli altri e sé stesso.

Il visual album ci permette di esplorare il mondo dalla prospettiva di Marracash, utilizzando la BOLLA come uno schermo. Ogni brano offre uno spaccato visivo unico, garantendo un viaggio profondo nella sua poetica, come sottolinea Battistini. La solitudine e la distanza, rappresentate in questo progetto, diventano strumenti per riflettere su un presente complesso e inquieto.

“È FINITA LA PACE” non si limita a essere un album, ma rappresenta un manifesto visivo e poetico che racconta una generazione in cerca di significato tra isolamento e consapevolezza.

Inoltre, Marracash ha in programma una serie di concerti nel 2025: il 6 giugno a Bibione, il 10 giugno a Napoli, il 14 giugno a Torino, il 25 e 26 giugno a Milano, il 30 giugno a Roma e il 5 luglio a Messina. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

