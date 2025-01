“È finita dopo 35 anni” Un altro duro divorzio per Paolo Bonolis: l’annuncio ufficiale

Paolo Bonolis ha annunciato la fine della sua collaborazione con Lucio Presta, una rottura che segue un rapporto professionale durato trentacinque anni. Questo evento ha attirato l’attenzione dei media, poiché entrambi sono figure importanti nella televisione italiana. La comunicazione è avvenuta tramite un post su Instagram, dove Bonolis ha espresso gratitudine verso i suoi collaboratori, ma ha omesso di menzionare Presta, generando interrogativi sulle ragioni della separazione e suggerendo possibili tensioni irrisolte.

La reazione di Presta non si è fatta attendere; ha commentato il post di Bonolis con una frase ambigua, facendo riferimento alla “donna sbagliata” e lasciando intendere che la separazione professionale possa avere radici in questioni personali, probabilmente legate all’ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Bruganelli ha commentato il post con un cuore, un gesto interpretato come un sostegno al suo ex marito. Inoltre, la Bruganelli aveva già recentemente scelto di cambiare manager, passando a Gabriele Parpiglia, il che suggerisce una crescente distanza da Presta.

Questa situazione non è isolata e ricorda la fine della collaborazione tra Amadeus e Presta, avvenuta un anno fa, caratterizzata anch’essa da toni accesi e accuse reciproche. Amadeus aveva detto che la chiusura del rapporto era nota a Presta, lasciando intendere che ci fossero motivazioni personali dietro la rottura. Presta, in risposta, aveva parlato della fragilità dei legami nel mondo dello spettacolo, anticipando disagi relazionali molto presenti nel settore.

La separazione tra Bonolis e Presta si inserisce così in un contesto più ampio di tensioni nelle relazioni interpersonali tra professionisti del mondo della televisione. Tali dinamiche suggeriscono che le carriere non siano l’unico aspetto in gioco; possono infatti deteriorarsi anche rapporti professionali e personali nel tempo. Questo nuovo capitolo nella carriera di Bonolis rappresenta una nuova fase che potrebbe influenzare la sua traiettoria lavorativa futura, mentre si osserva l’evoluzione di entrambe le parti coinvolte in questa rottura.