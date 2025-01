“È finita anche con lei” Fedez, il cantante costretto ad affrontare un altro duro divorzio dopo la separazione da Chiara Ferragni

Fedez e la sua assistente, Eleonora Sesana, sembrano aver interrotto il loro rapporto lavorativo a causa di tensioni legate a indiscrezioni e tradimenti recenti. Negli ultimi anni, Fedez ha condiviso molto della sua vita sui social media, rendendo Eleonora una figura familiare per i suoi fan. Durante l’estate, il rapper aveva pubblicamente espresso gratitudine nei confronti della sua assistente, sottolineando l’importanza della loro collaborazione.

Tuttavia, nel mese di dicembre, è emersa la notizia che Fedez avrebbe lasciato Eleonora in un autogrill, un episodio ripreso durante la trasmissione “Falsissimo” di Fabrizio Corona. In quella sede, Corona ha menzionato Angelica Montini, presunta amante del rapper, alimentando le voci sulla situazione lavorativa di Sesana. Durante il servizio, sono state trasmesse conversazioni tra Fedez, Angelica e Eleonora, in cui quest’ultima difendeva il rapper e criticava la decisione di rendere pubblica la presunta infedeltà, avvenuta poco prima delle nozze con Chiara Ferragni.

La situazione all’autogrill sembra aver segnato una rottura significativa tra Fedez e Sesana. Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha descritto Eleonora come “ex assistente di Fedez”, suggerendo che i cambiamenti nel loro legame professionale siano stati sostanziali. Nel frattempo, la vita personale di Fedez continua a essere oggetto di grande interesse mediatico, con i fan in attesa di ulteriori sviluppi. L’attenzione verso il rapper e il suo entourage rimane alta, con i media che seguono da vicino questa nuova fase della sua carriera e delle sue relazioni personali.