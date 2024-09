“È diventata mamma per la terza volta il giorno dopo aver chiesto il divorzio” La famosissima cantante ha dato alla luce la terza figlia

La rapper Cardi B è diventata mamma per la terza volta, annunciando la nascita della sua bambina il 7 settembre attraverso un post su Instagram, accompagnato da alcune foto della piccola. In ospedale con lei era presente il rapper Offset, suo marito, da cui sta divorziando. Nonostante la crisi matrimoniale, Cardi B e Offset sembrano essere determinati a rimanere genitori attentivi per i loro tre figli.

Cardi B ha descritto la nascita della sua terza figlia come “la cosa più bella”, ma al momento non ha rivelato il nome della neonata. La rapper ha già due figli, Kulture Kiari e un altro bambino. Nelle foto postate sui social, Offset è ritratto mentre culla la neonata e Cardi B mentre allatta. L’atmosfera nelle immagini è serena, evidenziando un momento di intimità familiare nonostante le attuali difficoltà relazionali.

La relazione tra Cardi B e Offset, che si è caratterizzata per alti e bassi, con numerosi interventi di rotture e riconciliazioni, è entrata in una fase significativa. Secondo quanto riportato, Cardi B ha avviato le pratiche di divorzio e avrebbe confermato il procedimento proprio il giorno dopo aver annunciato la gravidanza. Fonti vicine alla coppia, citate da TMZ, affermano che non c’è stato un tradimento, ma semplicemente una separazione naturale delle loro strade.

Nella documentazione legale, Cardi B ha evidenziato che Offset è il padre della neonata e ha richiesto un sostegno economico per le spese relative ai figli. Nonostante il divorzio imminente, è chiaro che entrambi i rapper desiderano restare uniti nel compito di crescere i loro bambini, con l’obiettivo di mantenere un ambiente familiare stabile e amorevole. Tuttavia, le stesse fonti hanno confermato che non c’è possibilità di una riconciliazione tra i due.

In sintesi, la nascita della terza figlia di Cardi B rappresenta un momento di gioia personale per la rapper, mentre il suo matrimonio con Offset si trova in una fase di transizione, ma entrambi sono impegnati a garantire un’educazione serena per i loro figli nonostante le difficoltà coniugali.