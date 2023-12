E’ “Dilemma” il nuovo singolo dei Green Day

E’ disponibile anche la terza canzone dell’ultimo album dei Green Day, “Saviors”, in uscita il prossimo 19 gennaio 2024.

Una traccia per volta, e si svela il segreto della misteriosa tracklist del nuovo disco Saviors, in uscita il 19 gennaio 2024. Con uno scherzoso post sui social, i Green Day hanno annunciato anche il terzo brano che compone l’album, intitolato “Dilemma”.

Il nuovo album dei Green Day

A quattro anni di distanza dal loro ultimo lavoro discografico, i Green Day hanno annunciato l’arrivo del loro 14esimo album Saviors (Reprise/Warner Records). Il disco uscirà il prossimo 19 gennaio, ma ad anticiparlo sono i primi brani che man mano la rock band sta svelando.

Registrato tra Londra e Los Angeles, è il frutto della collaborazione tra il gruppo e il noto produttore Rob Cavallo. I dettagli sul nuovo progetto del gruppo capitanato da Billie Joe Armstrong, tuttavia, non sono ancora stati resi noti. Conosciamo solo il titolo e la copertina del disco, annunciato dagli stessi Green Day con un post su Instagram.

Fuori il singolo “Dilemma”

L’uscita dell’album è stata anticipata dai primi due brani presenti nella tracklist: The American Dream Is Killing Me e Look Ma, No Brains!. Adesso è la volta nella terza traccia del disco, che si presenta con il titolo “Dilemma”.

Sempre sulla loro pagina Instagram, i Green Day hanno dato l’annuncio in maniera ironica, scrivendo: “Non pensavate che vi avremmo lasciati senza una canzone nuova prima della fine dell’anno, vero? Alziamo il livello con questa qua”.

“Dilemma è una di quelle canzoni che è stato facile scrivere perché era così personale per me”, spiega Billie Joe Armstrong. “Abbiamo visto tanti nostri coetanei lottare contro la dipendenza e la malattia mentale. Questa canzone parla del dolore che deriva da queste esperienze”, aggiunge la voce della band.

Di seguito, il video della canzone “Dilemma”: