È deceduto Sergio Ricciardone

Sergio Ricciardone, fondatore e direttore artistico del festival Club to Club di Torino, è scomparso all’età di 53 anni a causa di una malattia fulminante. La sua morte ha profondamente colpito la comunità musicale e culturale di Torino, che riconosce l’importante eredità che ha lasciato attraverso il suo carisma e la sua visione artistica.

Ricciardone ha avuto un ruolo decisivo nel panorama musicale italiano, impegnandosi in progetti innovativi e collaborando con diverse istituzioni culturali. Nel 2017 ha curato il palinsesto musicale per il rilancio delle Officine Grandi Riparazioni, segno del suo impatto nella vita culturale torinese. Club to Club, sotto la sua direzione, ha attratto artisti di fama mondiale, come Aphex Twin, Franco Battiato e Kraftwerk, diventando un festival di riferimento per la musica contemporanea.

La notizia della sua morte è stata annunciata dagli organizzatori del festival, i quali hanno espresso il loro supporto ai familiari e agli amici, sottolineando come la visione di Ricciardone continuerà a guidare il festival. Un mese prima della sua scomparsa, aveva condiviso un messaggio sui social media che anticipava le difficoltà che stava affrontando, evidenziando il suo spirito creativo.

Il contributo di Ricciardone al mondo musicale e alla cultura torinese è innegabile. Ha creato un ambiente fertile per la creatività integrando artisti emergenti con nomi affermati e mescolando diverse forme artistiche. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i progetti che ha avviato e nelle menti di coloro che hanno lavorato con lui. Ricordato per il suo impegno e la sua passione, Ricciardone ha lasciato un segno profondo nella musica e nella cultura.