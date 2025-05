È deceduto Luigi Lopez

Luigi Lopez, celebre autore e compositore della musica leggera italiana, è scomparso all’età di 77 anni il 6 maggio nella sua abitazione a Civita Castellana. Nato a Roma il 30 settembre 1947, ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’70, guadagnandosi un posto di rilievo nel panorama musicale italiano grazie alla sua sensibilità artistica.

Tra i suoi successi si distingue “La voglia di sognare”, interpretata da Ornella Vanoni nel 1974, grazie alla quale ha ricevuto il premio della critica discografica. La collaborazione con Mia Martini ha portato alla creazione di “La nevicata del ’56”, presentata al Festival di Sanremo nel 1990 e premiata con il premio della critica, rappresentando uno dei momenti culminanti della sua carriera.

Insieme a Carla Vistarini, Lopez ha scritto brani iconici come “La notte dei pensieri”, vincitore di Sanremo Giovani nel 1987, e “Mondo”, trionfatore al Festivalbar nel 1976. Sebbene avesse ottenuto un grande successo in Italia, la sua musica ha anche raggiunto il pubblico internazionale: nel 1982 ha vinto il primo premio al World popular song festival di Tokyo con “Where did we go wrong”.

Lopez ha attratto anche il pubblico giovane, componendo la sigla “Pinocchio perché no?” per la serie animata “Le nuove avventure di Pinocchio”, vendendo oltre un milione di copie e continuando a essere amata da diverse generazioni. Nel 2022, ha ricevuto il “Premio culturale internazionale Cartagine” per celebrare la sua influenza nella musica, sia italiana che internazionale, sottolineando la sua capacità di emozionare attraverso le sue composizioni.