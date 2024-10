È deceduto Gianni Battistoni

Gianni Battistoni, figura di riferimento e rispettata nel panorama romano, è venuto a mancare all’età di 85 anni. Era il presidente dell’Associazione Via Condotti, che si occupa della famosa via capitolina, e aveva recentemente subito un ricovero presso il Policlinico Gemelli. La sua famiglia ha reso pubblica la notizia della sua scomparsa.

Oltre a essere il fondatore della maison di alta moda in via Condotti, Battistoni ha dedicato la sua vita alla cura e alla protezione del centro storico di Roma. Si è confrontato con problematiche attuali, come l’uso dei monopattini, l’abusivismo e il turismo eccessivo, cercando di preservare l’integrità della storica strada.

Tra le sue importanti iniziative, il “Premio Via Condotti” si distingue per la sua funzione di riconoscere personalità che, anche al di fuori di Roma, hanno dimostrato un amore particolare per la città. Fondata nel 1963 da un gruppo di 42 imprenditori, l’Associazione ha come obiettivo primario la valorizzazione di via Condotti, centro nevralgico del commercio di lusso e della cultura.

La prima sede dell’Associazione era collocata presso l’Hotel Plaza di via del Corso. Le finalità dell’organizzazione, fortemente voluta da Battistoni, includono lo sviluppo commerciale e turistico della via, insieme alla promozione di iniziative che miglioreranno l’aspetto estetico della strada, a beneficio degli operatori economici e del pubblico.

Attualmente, l’Associazione conta numerosi membri tra aziende e studi professionali e ha intrapreso una lotta incessante contro il degrado del centro storico, ottenendo risultati notevoli. Tra le varie attività promozionali, si evidenziano eventi e manifestazioni che diffondono l’immagine di via Condotti e delle sue imprese a livello globale.

Tra i premiati dal “Premio Via Condotti” figurano nomi celebri come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, Rita Levi-Montalcini e Giovanni Paolo II. In oltre settant’anni di attività, l’Associazione ha dimostrato un forte impegno culturale, collaborando a mostre di rilevanza come quella di Balthus a Villa Medici e organizzando concerti e serate musicali. Un evento significativo è anche l’asta di beneficenza natalizia, in collaborazione con Christie’s, il cui ricavato è destinato a cause benefiche.