È deceduto dopo una lunga malattia

L’attore Michael Newman, noto per il suo ruolo di bagnino Mike “Newmie” nella celebre serie degli anni ’90 “Baywatch”, è scomparso all’età di 68 anni dopo una lunga lotta contro il morbo di Parkinson, diagnosticatogli nel 2006. La sua morte, avvenuta la domenica del 20 ottobre, è stata comunicata solo ore dopo il decesso e ha lasciato un grande vuoto tra la sua famiglia e i fan. Newman lascia la moglie Sarah, insieme alla quale ha condiviso 36 anni di matrimonio, i loro due figli, Chris ed Emily, e una nipotina di un anno, Charlie.

Newman ha dovuto affrontare diverse complicazioni cardiache, ma nei suoi ultimi momenti è stato circondato dall’affetto dei cari. La sua partecipazione in “Baywatch” è rimasta impressa nella memoria collettiva, con 150 episodi all’attivo, rendendolo uno dei membri del cast più riconoscibili. Oltre alla sua carriera televisiva, Newman era anche un pompiere a tempo pieno e ha continuato a svolgere questo lavoro anche durante le riprese della serie.

Dopo la conclusione di “Baywatch”, Newman ha continuato a dedicarsi alla sua professione di pompiere, pensionandosi dopo venticinque anni di servizio. Negli ultimi anni, si è impegnato attivamente nella raccolta fondi per la Michael J. Fox Foundation, sostenendo la ricerca per una cura contro il Parkinson. Durante la sua malattia, ha riflettuto profondamente sulla vita, affermando che il Parkinson gli ha fornito tempo per avere saggezza, nonostante le sfide quotidiane.

Newman parlava della sua vita con il Parkinson, condividendo le difficoltà legate alle medicine e all’ansia, ma trovava anche un nuovo significato nell’apprezzare i momenti trascorsi con familiari e amici. In un’intervista a ‘People’, aveva dichiarato: “Prendo la vita molto sul serio, perché non è una prova generale”. Prima della sua diagnosi, lui e Sarah avevano programmato di ritirarsi alle Hawaii, dove avevano realizzato la casa dei loro sogni, vicina al set di “Baywatch: Hawaii”. La sua eredità continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha amato e ammirato.